Una campanya de conscienciació i sensibilització per reduir l'impacte dels humans

Els consistoris de la zona ja fa cinc anys que van iniciar una campanya de sensibilització per evitar perjudicar l'espai. Segons explica l'exalcalde de Borredà Joan Roma, «la difusió va iniciar-se amb una campanya als mitjans de comunicació. No obstant això, també es va expandir a senyalitzar l'espai». Actualment, cada 200 metres de transcurs de la riera hi ha senyalització vertical i a terra.

Els alcaldes de les Llosses, Borredà, la Quar, Lluçà, Santa Maria de Merlès, Puig-reig, Gaià i Sant Jaume de Frontanyà han tingut la col·laboració de la Diputació de Barcelona i l'Agència del Berguedà per a l'elaboració de l'ordenança. L'Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i la Flora Autòctona (ADEFA) també ha participat en la tasca de sensibilització.