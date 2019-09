Berga i Gironella consoliden el vòlei a la comarca, en espera d'un possible derbi

Ja era un dels al·licients de la temporada passada, poder gaudir d'un derbi comarcal entre Berga i Gironella al vòlei, però finalment van quedar en grups diferents. Enguany, la federació està iniciant una reestructuració que farà que equips mixtos que no estan formats per veterans puguin competir entre ells, ja que actualment a la lliga de veterans competien conjunts de totes les edats. Així, després de l'ordenació per nivells, CEB Vòlei Berga i Club Vòlei Gironella podrien coincidir.

Els de la capital del Berguedà no es plantegen ara com ara cap repte pel que fa a la classificació. L'objectiu de l'equip és mantenir la línia de progrés que ha aconseguit des del seu inici, ara fa tres anys, i consolidar el joc en l'àmbit tècnic i tàctic.

El Gironella tampoc va més enllà de mantenir l'objectiu de la temporada passada, sense mirar gaire la classificació. El conjunt vol seguir practicant l'esport que li agrada, amb la voluntat de millorar el nivell i intentar guanyar i sumar en el màxim de partits possible.