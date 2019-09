L'Handbol Berga es proposa encadenar un nou ascens directe, ara a segona

Ha costat dues temporades, però finalment l'Handbol Berga va poder oferir un millor nivell i va poder rematar la feina culminant l'ascens. «També hi va haver un component de sort i tenim pendent millorar el nivell del joc, però la temporada va ser magnífica pel que fa a resultats», diu l'entrenador Sebastià Expósito.

Per al conjunt, l'objectiu no és cap altre que tornar a pujar de categoria, i fer-ho de forma directa, per tant, aconseguint una de les tres primeres posicions. «Cal que les lesions ens respectin, que l'any passat no ho van fer gaire», diu Expósito. En cas de no assolir els 3 llocs capdavanters, l'equip podria optar a l'ascens si quedés entre el 4t i el 7è lloc, a través de la promoció, però aquesta via és «molt complicada». Tot i que el grup és una mica «una incògnita», ja que hi ha molts filials, cal destacar que no hi haurà l'Espanyol, que hauria sigut un os molt dur de rossegar, ja que ha comprat una plaça a segona.

L'entrenador no creu que sigui escabellat encadenar dos ascensos seguits: «Tot just estem a principi de la temporada i el temps ho dirà, però l'equip té el nivell», ja que no creu que entre quarta i tercera el nivell sigui tan distant, perquè a les dues categories «hi ha equips de tot, equips bons i equips més fluixos». La lliga es preveu així més oberta, amb diversos equips que pugnaran per les posicions de la zona alta. L'Handbol Berga, però, seguirà el mateix guió: «Volem donar continuïtat al que vam començar fa 2 anys», i hi afegeix «el repte de treballar una alternativa defensiva i acabar de polir l'atac».

Tot i que no hi ha canvis substancials a la plantilla, l'equip tindrà aquest curs el reforç de jugadors provinents d'un segon equip sènior, format essencialment amb els membres que han acabat l'etapa al juvenil. Això permetrà, alhora, que els jugadors que tenien pocs minuts al primer equip puguin gaudir de més temps a quarta, i que els blocs es retroalimentin.

El club també podrà formar equip femení sènior, gràcies a les jugadores que acaben l'etapa juvenil. Tot i no tenir equips d'aquesta franja d'edat, l'entitat segueix amb l'aposta ferma per l'esport base.

Avui mateix, l'equip disputarà el 3r Trofeu Antoni Sabata, que posarà a prova els equips de l'entitat, però també l'afició. «A veure si l'ambient té continuïtat, tenir la pista on ve més públic és clau», diu Expósito.