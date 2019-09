Organitzen dues sortides per escoltar la brama del cérvol a la Pobla de Lillet

Com cada tardor, l'entitat Zoo Ethics organitza sortides per escoltar la brama del cérvol al Berguedà. Enguany, l'activitat tindrà lloc els dissabtes 28 de setembre i 5 d'octubre al vespre.

L'activitat consistirà en la projecció d'un documental, una explicació a càrrec d'un biòleg especialitzat i una sortida al bosc per escoltar els cérvols. Tal com recorden des de l'entitat, la brama del cérvol «és un dels espectacles més impressionants que es poden escoltar a la natura. Cada tardor, els cérvols mascles entren en zel i emeten forts brams per marcar el seu territori davant dels altres mascles, amb els quals sovint acaben lluitant a cops de banyes».

L'hora d'inici prevista de l'activitat és a les 7 del vespre i s'allargarà fins a les 9. El preu per participar-hi és de 12 euros els adults i 6 euros els infants. Cal fer la inscripció prèvia a zooethics@zooethics.com o al 93 804 57 04. El lloc de trobada serà a la casa de colònies La Sala, a la carretera de Guardiola a la Pobla de Lillet. Cal portar calçat adequat, roba d'abric i un lot.