Els sopars a la fresca del Club Esquí canvien de format per seguir a la tardor

Els sopars a la fresca que promou el Club Esquí Berguedà són una excusa més de l'entitat perquè berguedans i visitants coneguin els entorns naturals de la comarca i practiquin esport en un ambient distès i familiar. En vint-i-tres anys han participat en aquestes caminades nocturnes durant els mesos d'estiu més de 1.500 persones diferents, segons té registrat Josep Maria Rossinyol, al capdavant de la iniciativa. Després d'una nova temporada estival amb èxit de participació, les sessions que habitualment es fan els dimecres al vespre continuen fins que arribi el fred sota el nom de sopars de tardor. Quan les temperatures impedeixin seguir amb l'activitat, el format canviarà i, en lloc de sortides de nit, es traslladaran al matí i en diumenge.

D'aquesta manera ho ha explicat Josep Maria Rossinyol, que assegura que la iniciativa no ha sorgit dels organitzadors, sinó dels mateixos assistents a les sortides. Recorda que els sopars a la fresca tenen molt bona acollida durant els mesos d'estiu, «perquè es tracta de caminades de curta durada, planeres i obertes a tota la família, on poden venir els pares amb canalla petita sense problema». Un cop s'acaba l'estiu, la xifra d'assistents disminueix, perquè molts ja treballen, els nens van a l'escola i no fa bo, «però encara n'hi ha una vintena que es mantenen actius si el fred no els espanta». És per això que durant el setembre i fins a principi d'octubre preveuen mantenir les sortides en dimecres (habitualment a les 8 del vespre a la plaça de davant de l'escola de la Valldan), i a partir que el fred es faci més present i es faci fosc més d'hora, l'activitat es traslladarà als diumenges.

Segons Rossinyol, «l'objectiu és que hi hagi persones amb ganes i, si ens ho demanen, intentem respondre-hi oferint una opció més els diumenges al matí, aprofitant que ara a la tardor tenim paratges molt bonics als entorns de Berga». Això sí, assegura, «mantenint la filosofia dels sopars a la fresca, que vol dir sortides curtes i fàcils per a tota la família». De moment no hi ha una planificació de les properes sortides, ja que Rossinyol explica que «gairebé sempre ho decidim d'una setmana per l'altra segons els interessos dels que venen habitualment». Les sortides es promocionen a través del web i les xarxes del Club Esquí.

En aquests més de vint anys els participants de l'activitat han conegut molts entorns naturals de Berga, Avià i Gironella. Durant la sortida els assistents coneixen particularitats del territori amb les explicacions de Rossinyol que combinen coneixements naturals, de cultura i història de la zona. Habitualment, a mig camí els participants paren per sopar –que es porta cadascú– per continuar la caminada fins al punt de sortida.