La UBIC inicia noves campanyes però demana ajuda a les administracions per «anar a l'una»

La Unió de Botiguers i Comerciants de Berga ha iniciat noves campanyes i té entre mans mesures per aconseguir dinamitzar més el sector comercial i a la vegada, l'activitat econòmica de la capital berguedana. Creuen, però, que per fer-ho cal sumar esforços amb la resta d'entitats i administracions. Xavier Orcajo, president de Berga Comercial, assegura que «el comerç és una eina clau perquè som els primers que detectem les problemàtiques i les opinions dels ciutadans i que podem fer d'intermediaris amb administracions i institucions».

Els darrers mesos Berga Comercial ha iniciat juntament amb el consistori berguedà la campa-nya de civisme, així com també la redacció d'un informe per detectar els punts poc il·luminats de la ciutat. També ha demanat l'augment dels dies de recollida orgànica per als comerços. Per altra banda, però, demanen la implicació de l'Ajuntament i altres organisme per tirar endavant accions que no poden fer en solitari, com és l'impuls d'un model de captació turística, la redacció i actualització del pla de mobilitat per facilitar que els berguedans passegin més o la reforma del Pla d'Ordenació Urbanística que faciliti renovar els locals comercials.

Una altra de les grans demandes que fan des de Berga Comercial és disposar d'una vegada per totes de l'estació de busos a la ciutat i, en menor mesura, redactar un estudi d'estratègies per a zones d'aparcament. «Si anem tots a l'una creiem que tots hi guanyarem i, de moment, tenim molt bones sensacions», clou Orcjaco.