? Càritas Parroquial Berga celebrarà dissabte vinent, 21 de desembre, la seva tradicional jornada solidària amb la instal·lació d'una parada a la plaça Sant Joan durant tot el dia on vendrà els llantions que els berguedans posen als balcons la nit de Nadal així com els cors de xocolata per recollir fons per als programes socials. Un altre objectiu de la jornada és fer difusió de l'entitat.