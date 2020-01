Cortés publica un altre llibre sobre el mobiliari català

? La berguedana també ha publicat darrerament un llibre sobre el moble popular a Catalunya, dins de la col·lecció Eines i feines del segell Brau Edicions. La publicació destaca que les tres característiques del moble popular són la simplicitat, la utilitat i la seva condició artesanal. Cortés analitza les peces de cadascun dels mobles que hi havia a les cases i la seva funció, com ara les cadires, els llits, les taules, etc. Tot i que en aquesta obra hi ha documentats els mobles de diverses masies d'arreu de Catalunya, la gran majoria també són de la comarca del Berguedà.