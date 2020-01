Ignasi Ballús, Ramon Prat i Eloi Cortès segueixen al capdavant dels castellers

Els Castellers de Berga han celebrat aquest mes de gener l'assemblea general que dona el tret de sortida a la temporada. Els assistents a la reunió han revalidat la junta directiva i tècnica encapçalada per Ignasi Ballús com a president i Ramon Prat i Eloi Cortés com a caps de colla. De fet, la candidatura presentada i escollida el 2019 ja tenia el compromís de fer dues temporades.

L'assemblea es va celebrar dissabte 18 de gener al cine Catalu-nya, seu de la colla, i el president i els caps de colla van fer les valoracions de la temporada passada davant d'una cinquantena de persones.

Tot i que la candidatura de junta ja es va presentar el 2019 amb un recorregut de dos anys, hi ha hagut canvis en alguns dels seus membres. Ara bé, el projecte i les persones que passen al capdavant continuen sent les mateixes, fins a final d'aquest any.

Els assajos començaran el divendres 14 de febrer i seran cada dimarts i divendres. A les 7 de la tarda s'iniciaran els assajos de canalla i a 2/4 de 9 els assajos conjunts generals. La primera actuació serà diumenge 22 de març, a la Fira de Sant Josep de Gironella.