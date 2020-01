L'entitat vol tenir un club social per potenciar els tallers i obrir-los a tothom

Un dels objectius que té entre mans la Fundació Horitzó del Berguedà és poder disposar, com una branca més dels serveis que ofereix, d'un club social per poder potenciar els tallers i les activitats que organitza per als seus usuaris, i alhora obrir-los a tota la població perquè siguin inclusius.

La directora de l'entitat, Eva Sánchez, recorda que els tallers ja fa molts anys que es realitzen. «La nostra voluntat és que els usuaris que no treballen tinguin una ocupació i puguin adquirir aquestes rutines que necessiten. Ara mateix, però, són tallers deficitaris perquè hem de finançar nosaltres els monitors i els materials per oferir un espai que és important per a les persones que hi participen perquè pateixen algun tipus de trastorn», diu. Amb la creació d'un club social, un model que ja existeix arreu del territori, disposarien d'una línia de finançament específica per potenciar aquest espai de tallers que tenen un vessant terapèutic i social per als usuaris. «Amb aquest club social podrem oferir moltes més activitats i disposar d'una oferta més que serveixi de punt de trobada dels usuaris però també per a totes les persones que vulguin participar-hi amb la intenció que sigui un servei del tot inclusiu obert a tota la població».

Mentre la Generalitat dota de pressupost l'obertura de nous clubs com el que demana Horitzó del Berguedà, la fundació continua oferint tot el ventall d'activitats i de serveis, com el de la recollida de roba usada per reciclar-la i poder-la vendre (vegeu suport), la recollida i restauració de mobles, la recollida de voluminosos –a tota la comarca excepte a Berga– i l'elaboració de productes de fusta, cartró i altres materials per vendre a particulars o entitats gràcies a la màquina impressora que els permet personalitzar i fabricar regals com, per exemple, clauers o plaques commemoratives. Una de les línies de productes que més els funciona és la de les figures de la Patum que es poden comprar a la Botiga de la Manela de la plaça de Sant Pere de Berga.