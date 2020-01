Puig-reig acollirà el segon taller de piscomotricitat vivenciada, que tindrà deu sessions

Puig-reig iniciarà, el proper dijous 30 de gener, la segona edició del taller de psicomotricitat vivenciada, gràcies a la suma d'esforços de l'Ajuntament de Puig-reig, el Consell Comarcal del Berguedà i l'Associació Pro-Disminuits Psíquics del Berguedà.

El taller, d'una durada de deu sessions, va dirigit a infants de P3 a P5 i es farà cada dijous des del 30 de gener fins al 2 d'abril, a l'espai Educa't de Puig-reig. L'activitat té un cost de 50 euros per a cada infant i està subvencionat econòmicament pel Consell Comarcal del Berguedà i la Diputació de Barcelona per tirar endavant l'activitat.

Totes les persones que estiguin interessades en apuntar-se o demanar més informació ho poden fer al telèfon 679037818 o al correu electrònic espaiviu@apdpb.org.

Des de ja fa uns anys, diversos professionals de l'Associació Pro-Disminuïts Psíquics del Berguedà i l'Oficina d'Inclusió social del Consell Comarcal del Berguedà col·laboren per tirar endavant activitats inclusives, sota el títol Espai Viu Inclusiu. En un primer moment, es va iniciar el projecte per poder oferir un suport específic a infants per anar a la piscina. Mitjançant aquesta col·laboració, també s'ha pogut promocionar la teràpia amb cavalls, reduint una mica la despesa per a les famílies. Seguint aquesta línia d'activitats que poden ajudar al desenvolupament dels infants però tant els que poden tenir alguna discapacitat com els que no, el curs passat es va oferir a l'escola Sant Joan i a Gironella l'activitat de psicomotricitat vivenciada que va tenir continuïtat a Puig-reig on ara s'iniciarà la segona edició.