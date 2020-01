Recollida de roba usada que reciclen i després venen

? Una de les activitats principals per les quals es coneix la Fundació Horitzó del Berguedà és per gestionar el servei de recollida de roba usada a través dels punts fixos a diversos pobles del Berguedà o bé a la mateixa botiga de la plaça Europa. Aquest servei permet donar feina a persones que s'en-carreguen d'anar amb un vehicle a recollir la roba, per després repassar-la, seleccionar-la per si es pot aprofitar per vendre o, si no, reciclar-la per a l'elaboració d'altres productes. L'objectiu és treballar amb un model d'economia circular.