Avià detecta un abocament incívic de finestres en una zona boscosa

L'Ajuntament d'Avià ha fet una crida entre els veïns del poble perquè no s'aboquin residus d'obres allà on no toca.

Patrocini Canal, alcaldessa del municipi, ha explicat a Berguedà Setmanal que «les persones que fan obres a casa, quan contracten les empreses per treballar, s'han d'assegurar que faran les gestions de manera correcta. A totes les factures hi ha una taxa per pagar el cost de gestionar els residus que es produeixen». Canal adverteix que «les empreses estan obligades a fer-ho. Que ho exigeixin i que demanin algun certificat. Si no es fa d'aquesta manera, és incontrolable».

Tot i que no és un fet habitual a Avià, recentment el consistori va localitzar una trentena de finestres i persianes de fusta abocades al bosc i les va haver de retirar. Tot i les investigacions, no s'ha pogut saber d'on provenien. Concretament, la desagradable troballa es va fer al costat de la depuradora d'Avià, a la carretera que va cap a les granges de Graugés.

L'alcaldessa ha explicat que «els residus els va localitzar un regidor del municipi quan preparava una ruta esportiva a la zona. El material no estava gaire amagat al bosc. Era endins del camí, però era en una clariana i es podia veure».

L'Ajuntament d'Avià ha denunciat aquest comportament incívic entre els veïns del poble amb l'objectiu de localitzar l'infractor, però fins ara no s'ha pogut esbrinar d'on poden provenir.

Canal explica que «ho va retirar l'Ajuntament, ja que hi havia vidres i estava tot molt trencat, en mal estat». com quer era d'un color tan cridaner com el vermell, l'alcaldessa està segura que l'abocament no ha sortit de cap casa del municipi d'Avià. «Hem comentat als veïns si han fet reformes, si coneixen qui n'ha fet. Però aquesta vermellor gairebé segur que no és present a cap casa del nostre municipi, així que pensem que podria ser d'un altre poble del voltant, com ara Casserres o Gironella».