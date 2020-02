«L'única forma de supervivència és la de petites empreses com la nostra»

Aprofitar els recursos de l'entorn per emprendre un negoci a l'alt Berguedà va ser el que van fer Isabel Pérez i Manel Cáceres amb La Cervesera del Pedraforca.

Aquest petit fabricant de cervesa artesana va néixer l'any 2012 a Saldes cridat per dos motius principals. «Quina és la marca d'imatge més potent que tenim al Berguedà? El Pedraforca. Ens vam voler posar al seu costat i, sobretot, per l'aigua. És fonamental, ja que és perfecta per fer el tipus de cervesa que fem», explica el propietari de l'establiment. Les característiques de l'aigua de la font de Sant Andreu són primordials per a l'elaboració dels seus productes, i segons afirmen, «un dels secrets de la qualitat de la nostra cervesa». La Cervesera del Pedraforca té un local a la plaça Pedraforca de Saldes i també ofereix els seus productes a través d'Internet.

Cáceres explica que l'alt Berguedà encara viu d'un record que mai tornarà. «Hi havia les mines i aquí encara esperen que vingui una gran empresa a invertir, i això no passarà», explica. L'exemple de la seva petita empresa hauria de marcar el camí a més emprenedors que apostin per la zona, ja que «l'única forma de supervivència aquí és la de petites empreses com la nostra, hi ha una aigua perfecta, hi ha animals per fer embotits, formatges... aquesta és la única via d'explotació que tenim», adverteix.

Per últim, Cáceres fa una crítica a les institucions i afirma que «la major part d'alcaldes no creuen en el turisme. Mires els projectes que intenten fer i veus que ni ells mateixos s'ho creuen. Podrien buscar turistes de fora, no hi ha accions de cara a l'exterior. Nosaltres només demanem que se'ns tingui en compte».