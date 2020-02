Les Hell Battles volen fer de Berga un referent a Catalunya de rap improvisat

Berga es pot convertir en un referent a Catalunya de rap freestyle. És la sensació dels responsables de les Hell Battles, una competició de batalles de galls (rap improvisat) que es disputa al parc del Lledó des de l'octubre, i que dissabte passat va celebrar la tercera edició. Hi van participar berguedans, però també rapers d'altres llocs com Barcelona, Terrassa, Manresa o Blanes. «Vam fer un salt de qualitat. Els esdeveniments de Barcelona tenen més repercussió, però no tenen el públic ni l'espai que tenim a Berga», explica l'ideòleg i organitzador de l'enrenou, Fèlix Anglès, de tan sols 17 anys.

D'endollar un altaveu amb infinitat d'allargadors en un garatge han passat a un espai amb bones condicions, amb un bon equip de so i una catifa amb el logotip, destaca. La tercera edició va coronar J6 i Gpeto (competien per parelles), i ara en preparen una per el març o l'abril, abans del canvi de format: «Farem 6 tornejos arreu de Catalunya, un dels quals a Berga, i la final també es farà aquí, amb molta gent», explica Anglès.

Ruben Fernández ( aka McTurbo), de Gironella, té molt bon record de la primera edició. «Vaig començar a escoltar rap i mirar alguna batalla als 15 anys. Em va agradar, i em vaig documentar sobre la història», diu el guanyador de les primeres Hell Battles. «A la primera hi érem els que realment volíem gaudir del rap i el freestyle, i a les altres s'ha millorat en l'organització», considera. «Estic segur que això pot créixer molt més», diu, i valora que s'hibriden la part competitiva amb la part urbana, ja que hi ha potencial «per arribar a ser un gran esdeveniment d'àmbit català».

Fernández va conèixer la iniciativa a través d'Instagram i, tot i que feia any i mig que competia, va debutar com a competidor en aquest torneig, amb l'objectiu de «veure el nivell competitiu que tenia». «Va ser un boom veure gent a la grada i tots els participants motivats. Això va fer que em motivés encara més, i el suport del públic em va fer guanyar», relata.

El tercer actor important és el jurat, amb l'objectiu de «fer gua-nyar qui realment ho mereix», destaca Yeltsin Molina, més conegut com a Cratoon. «Em deixo portar per l'efecte sorpresa, la coherència, el flow i la posada en escena, a més de la superioritat vers el rival», explica, i continua: «Un jurat no es pot deixar portar pel públic». Molina té una relació amb el rap des dels 13 anys –en té 25, just en arribar a Berga des de Colòmbia. «Com a freestyler i raper he crescut als carrers d'aquí i, sense sortir mai fora, soc un exemple per als nens que ara comencen, que m'han conegut rapejant amb desimboltura, al carrer o després d'una festa major de la comarca».

Celebra la creació de les Hell Battles, un espai que considera necessari, especialment per a molts joves. «La primera edició va ser una gran sorpresa, amb 300 persones, a la segona el creixement va ser important, amb 700, i ara, 500, amb concursants de molt lluny», per la qual cosa diu que «s'està posant Berga al mapa de la música urbana». A part de millorar alguns serrells en l'organització, per a ell l'objectiu ha de ser créixer i «que Berga surti com un dels punts d'iniciació de la música urbana de Catalunya, que sigui anomenat com el poble de les batalles de galls a Catalunya».



Incidents aliens

Anglès explica que a l'esdeveniment s'hi va presentar gent amb begudes alcohòliques, que van causar alguns incidents: «Com un jove de 17 anys fa fora un borratxo de 20 i escaig? Ho vam controlar com vam poder, però se'ns va escapar una mica de les mans». «És d'agrair», diu, que hagi passat en la tercera edició, ja que «dels errors se n'aprèn». A la pròxima, cobraran una petita entrada, per poder contractar seguretat i, alhora, dissuadir. «Prefereixo menys gent, però que els que vinguin sigui a gaudir. El públic no mereix veure's perjudicat i no deixaré de fer això per 5 personatges».

En qualsevol cas, les Hell Battles confirmen que hi ha una gran massa a la comarca interessada en el rap i el freestyle, que potser no té prou aparador mediàtic. «El moviment existeix, però a vegades no es veu. Els nens estan creixent amb les batalles i es nota», diu Cratoon, que sentencia: «El rap al Berguedà era una cosa molt silenciada, i de cop ha explotat. No pensava que fos possible».