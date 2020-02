El Consell i l'Ajuntament de Berga sumen esforços per potenciar l'ús del català

El Consell Comarcal del Berguedà i l'Ajuntament de Berga impulsen el projecte pilot«Hola família» per sumar esforços per potenciar el català entre els adolescents. El Consell, amb la col·laboració de l'Oficina Municipal d'Escolarització de l'Ajuntament, ofereix sessions de reforç en llengua catalana en horari extraescolar per a tots aquells joves escolaritzats de 12 a 16 anys d'edat que necessiten practicar la llengua catalana.

És, doncs, un projecte d'acompanyament que també vol treballar per l'èxit escolar i evitar l'abandonament escolar prematur. A la taula lingüística local de treball hi participen l'Ajuntament, el Consell Comarcal, el Consorci per a la Normalització Lingüística, l'Escola d'Adults, Càritas i Creu Roja Berguedà. En aquesta taula es va detectar la necessitat de dur a terme formació en llengua catalana per aquells joves que cursen secundària i que arriben al municipi per reagrupament familiar.

L'Oficina va recollir les demandes detectades per part dels centres de secundària de Berga i les àrees de Migracions i Educació del Consell van liderar l'execució amb pressupost propi.