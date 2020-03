Berga estrena patrulles a peu per acostar-se a la realitat del carrer

Els ciutadans de Berga ja poden trobar policies locals caminant pels carrers de la ciutat. La Policia Local ha estrenat recentment el servei de patrullatge a peu pel car-rer, una iniciativa que acontenta d'allò més comerciants i veïns, ja que segons els mateixos agents això els proporciona una sensació de proximitat i seguretat que havien trobat a faltar durant els últims anys.

La incorporació de nous agents interins al cos per part de l'Ajuntament de Berga ha propiciat la implantació d'un servei de protecció pròxima que acosta la Policia Local a la realitat dels habitants i que fa que se sentin més protegits. Berguedà Setmanal ha pogut acompanyar els agents amb TIP 111 i 147 en una de les primeres patrulles a peu pel carrer Major de Berga i ha copsat de primera mà que la idea ha estat molt ben rebuda.

L'agent 111 del cos manifesta que el patrullatge a peu a la capital berguedana s'ha activat aquest any 2020 com a eina de la policia ja que «fins ara no teníem dispositius per poder-lo fer i ara, com que som uns quatre agents per torn, una parella fa patrulles amb el vehicle i l'altra a peu». La policia 111, que fa més de tres dècades que treballa a la ciutat, rememora que fa cert temps aquest tipus de patrullatge ja es feia i afirma que recuperar-lo «és positiu» per a la gent de Berga, i que en els últims anys «dins de les possibilitats sempre que s'ha pogut s'ha intentat fer».



Atenció a les zones comercials

Les vigilàncies a peu pels carrers de Berga es fan sobretot en les zones comercials. Dins de la disponibilitat dels agents i si no s'han de suspendre els patrullatges per força major, es realitzaran cada dia de la setmana en els torns de matí, tarda i nit durant un temps aproximat de dues hores. El car-rer Major i la zona del Vall seran els punts vigilats, però els agents no volen descuidar cap punt de Berga.

«El recorregut sempre varia, principalment se centra en les zones comercials, però s'intenta tenir presència en tots els carrers de la ciutat. Hi té el mateix dret el que viu a Casampons com el de l'altra punta de la Valldan», assegura l'agent 111.



Una policia de proximitat

La parella encarregada de fer el patrullatge que ha acompanyat Berguedà Setmanal també es mostra molt satisfeta de l'aplicació del nou servei que s'ofereix als ciutadans, i expliquen que principalment compleixen dues funcions: la primera, que els ciutadans els vegin al seu costat, caminant pel carrer, cosa que ja transmet proximitat i seguretat; i la segona, que aquesta mateixa gent a peu de carrer es pugui aproximar a parlar amb ells, comunicar-los queixes, problemes o simplement demanar-los suggeriment. Els agents 111 i 147 opinen que «el patrullatge a peu serveix per estar pendents del centre comercial, de les zones de botigues, que se'ns vegi més caminant i per ser a prop del ciutadà, que es puguin apropar i demanar-nos coses. Si et veuen al carrer et poden consultar i explicar les seves inquietuds».



Detecció de certes conductes

Segons comenten els agents, circulant amb el cotxe policial per la ciutat no es poden apreciar certs tipus de conductes que sí que es veuen a peu de carrer. Per exemple, poden identificar persones amb més facilitat, veuen cotxes mal aparcats, joves que circulen amb patinet o altres que juguen a pilota en zones on no es pot fer. Tots aquests comportaments que amb el vehicle no es podrien detectar es poden abordar amb més facilitat i proximitat amb els nous patrullatges a peu.

En el transcurs del trajecte pel carrer Major de Berga la parella d'agents es va dedicar a entrar a cada un dels comerços de la zona per fer-los entrega d'una targeta de contacte de la Policia Local i informar-los del nou servei de patrullatge a peu per la zona. Berguedà Setmanal va ser testimoni directe que els ciutadans i treballadors presents als carrers i als comerços s'acostaven a la patrulla, els agraïen la seva presència i els feien preguntes sobre el servei. A més, els comentaven les seves inquietuds. Una de les més repetides va ser que els agradaria que els horaris de les patrulles s'adaptessin a l'obertura i tancament dels comerços, moment en què senten més inseguretat. En aquests casos, els agents s'apuntaven la recomanació dels botiguers i asseguraven que ho traslladarien a instàncies superiors per estudiar-ho.

L'agent 111 espera realitzar «el patrullatge a peu durant bastant temps, la gent ho trobava a faltar. Ho volen, ja que si ens veuen a prop se senten més segurs».