Capolat enllesteix les obres de millora energètica de l'edifici social del poble

L'Ajuntament de Capolat ha finalitzat les obres de rehabilitació energètica de l'edifici cultural i social del municipi, una millora molt esperada entre els veïns, ja que les condicions d'aïllament del local no eren òptimes. Les persones que treballen o visiten l'únic estatge públic del petit poble berguedà ja no hauran de passar fred.

L'arquitecte que ha fet els treballs de rehabilitació de l'edifici, Joan Claret, ha explicat a Berguedà Setmanal que «es tractava de millorar les condicions energètiques de l'edifici ja que tenia moltes pèrdues. Aquest va ser construït als anys 80 i tenia uns tancaments d'alumini que per la zona de muntanya on estem no tenien el comportament adient».

Els treballs han durat un mes i s'han pagat íntegrament amb una subvenció de 36.000 euros de la Diputació de Barcelona. Durant els dies que han durat les obres però, l'activitat no s'ha aturat. Claret exposa que la intervenció en l'edifici s'ha centrat en «canviar els tancaments d'alumini, insuflar cel·lulosa a les façanes i aïllar el forjat sanitari».

Neus Martínez, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Capolat, es mostra satisfeta amb el resultat final del canvi i afirma que «sobretot l'administrativa que treballa aquí cada dia ha notat molt la millora en el tema de l'escalfor, abans arribava al matí i la veritat és que costava arribar a una certa temperatura. També estalviarem en el consum de pèl·let».

A més de ser l'estatge de l'Ajuntament de Capolat, l'edifici és el local social del poble, lloc on es fan diferents activitats, com per exemple, la fira del bolet o tallers de cuina.