FEDAC Gironella rep el segell Smart que acredita una educació innovadora

L'escola FEDAC Gironella ha aconseguit el Segell Smart, una acreditació d'innovació i excel·lència educativa destinada a centres escolars que atorga la Fundació Tr@ms.

Aquesta distinció estableix un marc comú per promoure en els centres un alt nivell de qualitat educativa i innovació, amb una òptica global d'actuació. El segell analitza l'estratègia i la gestió de l'escola, els alumnes, la comunitat educativa i el producte i metodologies que s'utilitzen. «FEDAC Gironella fomenta la innovació pedagògica i l'ús de la tecnologia i els idiomes per integrar en l'alumne les habilitats i competències necessàries per adaptar-se a un entorn cada cop més dinàmic», explica Elisabet Serra, directora del centre. «La robòtica ja fa més de cinc anys que està implantada al centre, treballem amb Chromebooks a partir de 4t de primària, i disposem d'auxiliar de conversa», afegeix Serra.

El gener del 2019 el centre va rebre la primera sessió amb el consultor de referència, i van elaborar una diagnosi d'eines de treball. Des de llavors, han participat en sessions de seguiments, visites de la Fundació Tr@ms, i finalment l'auditoria per aconseguir el segell, que s'ha col·locat simbòlicament a l'entrada de l'escola.