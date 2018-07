Castellar de n'Hug rep la distinció de Poble amb Encant

Castellar de n'Hug ha estat distingit amb el segell Pobles amb Encant atorgat per l'Agència Catalana de Turisme de la Generalitat, juntament amb 5 municipis més; Peratallada, Prades, Rupit i Taüll, els quals s'uneixen als dos que ja van ser validats durant el passat mes de març (Calella de Palafrugell i Montsonís). Durant el mes de novembre se celebrarà l'acte de lliurament del distintiu.

Fonts de l'Ajuntament de Castellar han explicat que "pel municipi és una gran satisfacció haver obtingut aquest segell i ser un poble amb "encant", entès aquest com un atractiu o bellesa especial, en el seu conjunt, que captiva i enamora el visitants i que ve donat precisament per la seva conjunció d'aspectes i elements arquitectònics, urbanístics, patrimonials, mediambientals i turístics".

Les fonts esmentades han destacat que "per l'Ajuntament és un orgull i una gran satisfacció formar part d'aquest reconeixement que ens permetrà treballar conjuntament amb l'Agència de Turisme de Catalunya per promoure el municipi, el qual fa un esforç important per adaptar-se a les necessitats del mercat i per apostar per la cultura com a elements de singularització i de reforç de la seva sostenibilitat".

Aquest any i el 2019 en el marc de la declaració com a l'Any del Turisme Cultural, s'està donant un bon impuls a la promoció del Pobles amb Encant dins de les accions de l'Agència Catalana de Turisme, "fet que permetrà al municipi de Castellar de n'Hug tenir una major visibilitat, promoció i difusió i seguir millorant"