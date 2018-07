Un aplec del Pi de les Tres Branques a la baixa manté el reclam dels Països Catalans

Castellar del Riu ha celebrat aquest diumenge una nova edició de l'Aplec del Pi de les Tres Branques que evidencia una tendència a la baixa pel que fa a l'assistència i que, precisament, ha servit per introduir novetats en l'organització per tal que en un futur pròxim torni a ser multitudinari.

Aquest diumenge van ser unes 400 les persones que van anar fins el pla de Campllong per celebrar el tradicional aplec en honor a l'arbre que el poeta Jacint Verdaguer va immortalitzar com una de les icones en l'imaginari nacional de Catalunya i els Països Catalans. La poca assistència de gent va obligar l'organització a limitar al perímetre de la construcció la formació d'un llaç groc gegant de 41 metres de llarg per sis d'amplada. Els membres de l'ANC de Berga havien imprès 500 cartolines grogues per formar el llaç i en van acabar repartint entre 350 i 400.

Les novetats organitzatives tenien com a missió, i així va resultar, fer un aplec més àgil, per la qual cosa es van eliminar els parlaments de cada un dels representants dels territoris de cultura catalana. En el seu lloc van intervenir Maria Planas, de l'entitat Som Països Catalans, i Marcel Mauri, d'Òmnium Cultural. Va tancar el torn de parlaments un missatge de vídeo enregistrat de Carles Puigdemont des de l'exili animant els assistents a no defallir i anunciant la voluntat de ser a l'aplec personalment l'any que ve. Els parlaments, seguits de crits de «llibertat», van tenir un especial record per la lluita nacional a tots els territoris dels Països Catalans, amb la qual cosa van voler evidenciar que l'aplec no canvia de rumb ideològic i, doncs, es manté com una referència en la lluita nacional dels Països Catalans. També va assistir a l'acte la diputada berguedana Aurora Madaula, que en nom del corrent Junts per la República, intern al PDeCAT, va fer una crida a la unitat de totes les forces que estan a favor del procés independentista.

La jornada va incloure la participació dels Trabucaires i els Gegants de Castellar del Riu, així com els Grallers i els Castellers de Berga. En aquesta edició no es va escenificar l'ofrena floral del nen rei Jaume I al pi de les tres branques per problemes de l'organització amb l'entitat que la portava a terme, però l'any que ve es recuperarà.

Després de l'acte institucional al pla de Campllong es van fer també els actes patriòtics tradicionals al Pi Jove.