El Grup Horitzó del Berguedà treu al mercat una línia de productes dels Elois

Fundes protectores perquè els mòbils no es mullin, capelines, tovalloles, paraigües i també clauers, sota gots, tasses i fins a una vintena de productes més formen la nova línia de productes de la festa dels Elois que ha tret al mercat el Grup Horitzó del Berguedà i que han presentat avui dimarts, a pocs dies de la celebració. L'objectiu? Promocionar la tradicional festa berguedana i a la vegada, recaptar fons per mantenir l'activitat d'aquesta entitat social que treballa per la inclusió social de persones amb malalties mentals i en situació de vulnerabilitat.

Fa molts anys que el Grup Horitzó del Berguedà confecciona i ven marxandatge relacionat amb la Patum. Amb l'objectiu de continuar promocionant les festes de la comarca, i a la vegada, donar-se a conèixer i ampliar les seves fonts d'ingressos, els responsables de l'entitat han apostat per treure al mercat una oferta de productes sota la marca de la festa dels Elois, que se celebra el proper cap de setmana. «Fins ara únicament fèiem figures, imants i altres productes de la Patum que els posàvem a la venda, principalment els dies de la festa», ha explicat la directora de Grup Horitzó, Eva Sánchez. Amb la posada en marxa de La Botiga de la Manela, a la plaça de Sant Pere, la venda de productes relacionats amb el Corpus berguedà s'allarga durant tot l'any, i a més a més, des d'aquesta setmana, s'hi ha afegit la nova línia de propostes dels Elois.

«No parem de pensar», ha confessat Charo Díez, membre de l'entitat, «i tenim moltes idees per continuar fent nous productes», ha afegit. De moment, han posat a la venda una vintena de propostes. Algunes estan estretament relacionades amb l'aigua, o millor dit, que serveixen per protegir-se de l'aigua, en una festa on no mullar-se és gairebé impossible. Per altra banda, també han posat a la venda d'altres elements decoratius com clauers, imants, samarretes o sota gots. Tots ells sota una imatge unitària que identifica la festa: un ruc dissenyat gratuïtament pel berguedà Sergi Montaner.

Tal i com ha recordat Eva Sánchez, l'objectiu de la posada a la venda d'aquests productes és poder continuar amb la inserció laboral de persones que pateixen malalties mentals o que es troben en situació de vulnerabilitat. Una de les particularitats és que, part d'aquest marxandatge, és elaborat en alguns dels seus processos per persones que treballen a l'entitat. «Per a nosaltres aquesta botiga i els productes de la Patum, i ara també els dels Elois, és una finestra per explicar qui som i què fem», ha recordat Sánchez. En aquest sentit, Charo Díez creu que «cal treballar per donar-nos a conèixer encara més», i una manera de fer-ho és a través d'aquesta línia de productes i d'altres propostes que vindran. «Estem treballant per poder confeccionar i vendre d'altres elements relacionats amb festes de Berga i de la comarca», ha assegurat.

Per la seva banda, la regidora de Festes de Berga, Mònica Garcia, ha agraït a les responsables de Grup Horitzó la seva implicació en la promoció de la festa. «Ara ja podem dir que els Elois tenen marxandatge propi amb una imatge que intentarem convertir-la en la marca que serveixi per identificar la celebració». Els productes es poden comprar a la botiga de la plaça de Sant Pere en horari comercial, inclòs els dissabtes tot el dia i diumenges al matí.