El segon institut de Berga, una obra reivindicada

? El segon institut de Berga s'està construint en uns terrenys situats just a sota del camp de futbol municipal, i sobre la riera tindrà tres edificis: un gran aulari de tres plantes, un menjador i un gimnàs, a més de tres pistes esportives. El nou immoble, llargament reivindicat, el paga íntegrament el departament d'Ensenyament. Es va adjudicar per 3.630.603,79 euros sense IVA. Amb IVA ascendia a 4.393.030,59 euros. L'edifici principal és el de les aules en tres pisos. Tindrà capacitat per acollir 360 alumnes d'ESO, aproximadament. També hi haurà l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI), que des de la seva creació està ubicada a l'institut Guillem de Berguedà. A més del Centre de Formació d'Adults (CFA).