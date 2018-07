Arrangen la claveguera de la rotonda de la Patum malmesa

Els operaris estan enllestint els treballs d'arranjament del tram de la claveguera ensorrada el juny a la rotonda de la Patum. En concret els treballs han consistit a refer un total de 16 metres de la xarxa de clavegueram que passa per sota de l'enjardinament de la rotonda. Els treballs no han seguit les previsions dels responsables municipals a causa de les pluges que han anat caient i que n'han endarrerit l'execució. Tanmateix, ja s'ha posat el nou tub i fet la carcassa de formigó de protecció, així com també un pou de registre que no existia i que permetrà accedir al clavegueram en aquest punt. Ahir es va cobrir amb terra el pont on s'ha actuat. Ara ja només faltarà refer l'enjardinament malmès i els elements decoratius que delimiten l'espai.