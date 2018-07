El conductor del camió que s'ha accidentat a la C-26 dona positiu a la prova d'alcoholèmia

El conductor del camió que aquest matí ha patit un accident a la carretera C-26 al terme de Vilada, a l'alçada del pont de Bertrana, ha donat positiu en la prova d'alcoholèmia, segons han confirmat a Regió7 fonts dels Mossos d'Esquadra.

El conductor que circulava en direcció a Vilada conduïa un camió de més de 12 metres quan està prohibit fer-ho en aquesta carretera segons indica un senyal de trànsit situat al principi de la via just després de la sortida del túnel de Berga.

La carretera que fa 7 metres d'amplada no està dimensionada perquè hi circulin vehicles de la mida del sinistrat que superava els 12 metres de llargada. Quan el conductor ha arribat al pont esmentat no ha pogut fer el revolt i la carrega s'ha tombat caient i ocupant tota la calçada aixafant la tanca metàl·lica de protecció. La cabina del camió ha quedat alçada pel contrapès.

L'accident ha bloquejat el trànsit en els dos sentits i els vehicles que volien arribar o a Berga o a Vilada i Borredà s'ha vist obligats a anar o per la riera de Merlès o per la carretera de la Pobla i Sant Jaume de Frontanyà. Grues de grans dimensions han treballat per aixecar el camió amb l'ajuda dels Bombers que han tallat la tanca metàl·lica i reobrir la carretera al trànsit.

Agents de Trànsit dels Mossos d'Esquadra que s'han desplaçat fins al lloc dels fets han obert diligències contra el conductor del camió per conduir sota els efectes de begudes alcohòliques. Els conductors de camió poden donar fin a 0,15. En aquest cas no s'ha informat de quan ha donat el conductor que ha sortit il·lès de l'accident.