El Govern adjudica acabar el telecabina de Coll de Pal, una obra aturada el 2011

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha adjudicat les obres que restaven pendents per acabar de construir el telecadira que ha d'unir l'estació de La Molina amb la de Coll de Pal. L'empresa pública va suspendre sine die aquests treballs, el novembre del 2011, a causa «del mal moment econòmic». Ahir el Govern català va fer públic que ha adjudicat aquests treballs que van sortir a licitació l'agost del 2017 per un import d'1.060.000 euros.

D'altra banda, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) també va fer públic ahir que havia adjudicat les obres de construcció del telecabina Alp 2500. Això representa un allargament de la línia que ja hi ha actualment, que uneix la part baixa de l'estació amb el refugi Niu de l'Àliga. Ara, però, permetrà arribar fins a dalt del pic de la Tosa d'Alp. Aquesta nova infraestructura donarà servei durant tot l'any i es preveu que pugui permetre desestacionalitzar el turisme, ja que podria atraure excursionistes durant els mesos que no hi ha neu. Tot plegat amb una inversió global de 5 milions d'euros.

L'acabament del telecabina de l'estació municipal baganesa suposarà unir les pistes de Volta Muntanya Sagrada, Olímpica i Comabella. Fonts de Ferrocarrils de la Generalitat han informat que «l'estació motriu estarà situada al costat del llac de La Molina (cota 1700) i l'estació de retorn a la zona de Coll de Pal, on hi ha el Teleski de Sant Jordi i la cinta de Coll de Pal, on hi ha tres pistes per a debutants: Serrat Gran, Comafloriu i la pista del Refugi dins el terme municipal de Bagà».

Les mateixes fonts han exposat que amb aquesta nova instal·lació «s'ampliarà la zona per a esquiadors debutants» Fonts de FG han explicat que «l'objectiu d'aquest nou telecadira és complementar una zona de debutants que parteix des de la Pista Llarga, Font Canaleta i Trampolí, i arriben amb el nou telecadira fins a la zona de Coll de Pal, fet que dona més extensió a aquest públic en la iniciació a l'esquí». Ara l'accés esquiant a la zona de Coll de Pal és per a esquiadors experts. Els debutants, amb l'acabament del nou telecadira, «hi accediran fàcilment i es donarà amplitud als esquiadors d'aquest perfil». L'alcalde de Bagà, Nicolás Viso, va dir que l'adjudicació és una bona notícia per a Bagà, «el regal de Sant Esteve», patró del poble i que arriba en plena celebració de la festa major.

Fins al cim de la Tosa

Fonts de Ferrocarrils de la Generalitat van explicar que l'any 1955 es va inaugurar a l'estació d'esquí de La Molina el primer telecabina de dues places anomenat Puig d'Alp, que anava des de la zona baixa de l'estació fins a pràcticament al cim de la Tosa d'Alp, a 2.537 metres. Posteriorment, l'any 1975 el telecabina Puig d'Alp es va reemplaçar per dos telecadires de dues places de pinça fixa, fins a l'edifici del refugi del Niu de l'Àliga, a 2.520 metres. Amb l'adjudicació de les obres del nou telecabina d'Alp 2500 es complementa el primer tram del telecabina construït l'any 1999 i que arriba a la cota de 2.341metres.

El nou telecabina permetrà recuperar l'accés directe a gran part del domini esquiable de la zona de la Tosa d'Alp i l'accés al refugi del Niu de l'Àliga a 2.520 metres, reforçar la cooperació de les estacions de La Molina i Masella, que ja comparteixen el domini esquiable conegut comercialment com a Alp 2500, i potenciar el refugi del Niu de l'Àliga com espai de referència de promoció del paisatge i la natura. Amb aquesta obra, La Molina serà 100% accessible. L'obra també permetrà «potenciar i consolidar l'atractiu turístic durant tot l'any» i desestacionalitzar l'activitat, fet que «beneficiarà el teixit socioeconòmic» de les comarques de la zona.