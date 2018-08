L'Ajuntament de Saldes vol obrir l'any que ve un centre amb telescopi

Els responsables de l'Ajuntament de Saldes són conscients que han d'aprofitar el reconeixement que la Generalitat els va atorgar fa un any i que situa el municipi com un dels que tenen el firmament més net, lluny de la contaminació lumínica. Per aquest motiu, el consistori pretén condicionar l'antiga casa forestal, situada a l'entrada del municipi, com a equipament per als aficionats a l'astronomia. No només hi haurà un observatori, sinó també una sala per organitzar-hi activitats i una habitació amb lliteres per als qui s'hi vulguin allotjar.



El mes de setembre, l'Ajuntament adjudicarà les obres, que tenen un cost de 120.000 euros, i s'han d'enllestir a final d'aquest mateix any. La intenció és acollir els primers turistes apassionats per l'astronomia la primavera de l'any que ve.



L'observatori estarà equipat amb un telescopi potent, segons l'alcalde. «L'aparell va acompanyat d'un ordinador amb programari especial i, si l'usuari indica l'astre que vol observar, el mateix telescopi el busca automàticament. «Va col·locat sobre una base adaptada perquè el telescopi no noti les vibracions del terra i, per tant, no es mogui al mínim tremolor. S'hi podran fer observacions de qualitat», assegura Masanas. L'objectiu és que, un cop hagin finalitzat les obres, puguin convertir aquest equipament en un centre de referència per al turisme astronòmic.



L'Ajuntament de Saldes és conscient que els turistes van al municipi atrets per la natura. El medi és el principal actiu que tenen i per aquest motiu la paraula «sostenible» acompanya cada actuació que té com a finalitat la promoció del turisme. «Les actuacions que portem a terme són respectuoses amb el medi ambient», afirma l'alcalde, Moisès Masanas. Per aquest motiu, el consistori promociona actuacions per desenvolupar un turisme respectuós amb la natura. S'ha adaptat, per exemple, l'enllumenat públic perquè gairebé no hi hagi contaminació lumínica i continuar gaudint del distintiu que acredita el poble com un dels menys afectats per la llum artificial. «És un aspecte que hem cuidat», afirma.