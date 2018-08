PDeCAT i ERC retreuen al govern que no ha complert pel retard dels números

«És d'una deixadesa absoluta de qui dia passa any empeny i una mostra del que fa l'equip de govern amb tot». Ho diu Ramon Minoves, portaveu i cap del principal grup de l'oposició del PDeCAT-CDC. «No s'entén perquè no s'han aprovat els pressupostos d'aquest 2018». Minoves ha dit que passa cada any que s'han d'aprovar abans els números de l'hospital per poder fer el mateix amb els del consistori. El portaveu del PDeCAT-CDC ha ironitzat que «a les alçades que estem de l'any el que haurien de fer es portar a l'aprovació del ple els pressupostos del 2019». Ramon Minoves ha revelat que el mes d'abril van presentar una proposta de pressupost que fins ara «no ha tingut resposta». Ha dit que el pressupost «marca molt el que vols fer aquell any».

Per la seva banda, Ermínia Altarriba, portaveu del grup d'ERC, ha dit que «no em vaig creure que hi hauria un ple el juliol per aprovar-los». La raó és que «el govern de la CUP és poc complidor amb els terminis, amb les dates de les reunions i amb els compromisos que adquireix». Altarriba ha dit que els darrers contactes que han mantingut amb el govern pel tema dels pressupostos van ser el gener. Des d'aleshores «no hi ha hagut ni més trobades ni actualitzacions de propostes. La mateixa proposta que van fer el desmebre no l'aprovarem», ha advertit la portaveu del grup republicà.

Tant PDeCAT com ERC esperen que la CUP els digui què vol fer per decidir si donen llum verd als comptes.

L'Ajuntament de Berga no ha destacat per aprovar els pressupostos abans de l'any en què s'han d'aplicar, com seria preceptiu. En aquest mandat només ha passat un cop: els comptes del 2016 es van aprovar el 17 de desembre del 2015. Els del 2017 ja van rebre llum verd l'abril d'aquell any, els del 2015 es van aprovar el febrer i els del 2014, el gener. Els del 2010 es van aprovar l'abril, els del 2009, el març i els del 2011, l'agost, tots de l'any en curs.