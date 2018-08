La població musulmana del Berguedà celebra la Festa del Xai dimarts

La comunitat musulmana del Berguedà celebrarà aquest dimarts, 21 d´agost, l´Aid al-Adha o Festa del Xai. Es tracta d´una de les celebracions més destacades del calendari religiós musulmà que marca el final del Haj, el pelegrinatge que anualment realitzen milers de musulmans a la Meca. La festa coneguda també com a Festa del sacrifici se celebra setanta dies després de la finalització del Ramadà per commemorar el moment en què el profeta Ibrahim (Abraham) va oferir en sacrifici al seu primogènit, Ismael, com a mostra de fidelitat a Al·là (Déu), que en l´últim moment va aturar-lo i li va ordenar que en comptes de sacrificar el noi, li oferís un xai.

La festa començarà a trenc d´alba amb una pregària familiar o comunitària a la mesquita dels diferents municipis berguedans. Posteriorment, es portarà a terme el sacrifici dels animals als escorxadors per part de personal qualificat i finalment, es farà la celebració als domicilis particulars per a què familiars i amics puguin compartir aquesta jornada festiva. A Berga, el repartiment dels animals es realitzarà al migdia, a la zona dels Quaranta Pilans. Enguany, es distribuiran entre 70 i 80 xais, una xifra similar a la de l´any passat.

L´organització logística de la Festa del Xai ha comptat amb la col·laboració de l´àrea de Polítiques Migratòries del Consell Comarcal del Berguedà i de l´Ajuntament de Berga en coordinació amb els representants de les comunitats islàmiques del Berguedà, els responsables de Salut Pública, els membres dels cossos de seguretat i els carnissers de la comarca.