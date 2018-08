La pluja provoca desperfectes a la Font del Balç

La gran quantitat d'aigua que ha caigut aquesta nit a Gironella i als seus entorns més propers, ha provocat diversos desperfectes i inundacions en alguns baixos, garatges i locals. La pitjor part se l'ha endut la Font del Balç, entre el terme de Gironella i Casserres. Aquest bar restaurant, situat en un entorn natural privilegiat, ha rebut l'impacte de la pluja.

A la 1 de la matinada, aproximadament, l'aigua va començar a entrar a dins del local. segons ha explicat a Regió7 la seva responsable, Eila Espelt. Al cap de pocs minuts, l'establiment estava totalment inundat, així com també la zona exterior. "L'aigua ens arribava per sobre els genolls i tot estava flotant per la sala", ha relatat. Els Bombers van desplaçar-se a la zona per intentar frenar l'aigua que baixava intensament, sembla que, d'un torrent que va sobreeixir.

Durant aquest matí, els responsables de l'establiment i un grup d'amics i col·laboradors estan encara traient aigua de l'interior del local. "Intentarem salvar tot el que es pugui salvar d'aliments, i haurem d'esperar per veure si els electrodomèstics funcionen", ha explicat Espelt. A hores d'ara, encara estan pendents que perits i tècnics facin la visita a les instal·lacions per valorar els danys, però es mostren preocupats.