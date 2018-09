El govern de Berga posa a consulta el nou reglament del Consell Escolar Municipal

L'Ajuntament de Berga ha obert el període perquè els ciutadans puguin fer aportacions per a l'elaboració del reglament del Consell Escolar Municipal. És un organisme de participació on hi són presents els agents de la comunitat educativa.

El govern berguedà vol adaptar l'actual Reglament General del Servei Públic Municipal de les Escoles de Berga, que va ser aprovat el 1988. «Això ha motivat la necessitat de modificar el text per adaptar-lo a les noves necessitats tècniques i educatives, així com per donar compliment als canvis normatius que s'han produït», segons fonts municipals.

D'altra banda, l'adaptació del reglament impulsada per l'àrea d'Educació del consistori berguedà «també té la voluntat de crear canals de comunicació entre l'administració i els diferents sectors vinculats a la comunitat educativa de la ciutat per definir accions i línies de treball comunes».

Les persones interessades en fer aportacions i suggeriments sobre la matèria hauran de ser majors de 16 anys. Per fer-ho, caldrà accedir a l'apartat «Participació ciutadana en projectes normatius» inclòs en l'espai dedicat a la participació ciutadana del web municipal ( www.ajberga.cat). En aquesta secció, els usuaris podran consultar i descarregar el document de síntesi de la iniciativa normativa que inclou els objectius, la necessitat i els problemes que es preveuen solucionar mitjançant l'elaboració del reglament. En aquest apartat també hi ha l'enllaç al formulari d'instància genèrica que cal completar. El termini per a la presentació de les instàncies de forma presencial o telemàtica estarà obert fins al 24 de setembre.