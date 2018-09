Estudien canvis en les bases dels administradors perquè no costi tant trobar les parelles

Enguany ha estat complicat trobar parelles interessades en ocupar el càrrec d'administradors de la Patum. Tot i que hi ha anys que costa més que d'altres, i és una situació variant, el Patronat de la Patum ha proposat alguns canvis en les bases i els barems que s'utilitzen per escollir les parelles amb l'objectiu que no costi tant trobar-ne. Segons ha explicat la regidora de Patum, Mònica Garcia, tot i que la proposta encara està al damunt de la taula, els canvis preveuen adaptar les bases al moment actual i modificar alguns criteris.

Un d'ells, per exemple, és el de no tenir en compte, a l'hora de sumar punts, si els membres de la parella són nascuts a Berga o no. «El que realment compta és si hi estan arrelats, i això ja es puntua en els apartats d'empadronament i de vinculació al teixit associatiu», ha destacat. També s'ha proposat com a nou criteri, tot i que valorat amb menys puntuació, la participació activa en les comparses o les agrupacions musicals de La Patum en els darrers 5 anys.