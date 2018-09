El PSC garanteix que el pacte amb el PDeCAT al govern del Consell «està blindat»

n Sigui qui sigui el nou president del Consell Comarcal del Berguedà, el pacte de govern entre el PDeCAT i el PSC «està blindat». Així ho ha assegurat a Regió7 Abel Garcia, portaveu del grup socialista al Consell. A l'ens Berguedà hi governa la coalició integrada per 9 consellers del PDeCAT i 2 del PSC, un govern d'estabilitat. «Poden canviar les persones però els projectes hi són i s'han de tirar endavant».

Abel Garcia ha explicat que el pacte gaudeix de bona salut i està «cohesionat, funciona. Quan ens reunim als consells de presidència allà tot som consellers comarcals i tenim una empatia i confiança totals». El conseller comarcal d'Esports ha destacat que «totes les propostes són en benefici comarcal. Al final al Consell hi som per fer coses pel Berguedà». Garcia ha reconegut que hi ha discrepàncies polítiques però ha destacat que «mai no hem votat en contra» d'una proposta del PDeCAT.

Abel Garcia ha volgut destacar la tasca que ha fet al capdavant del Consell Comarcal David Font. «Ja l'admirava com a contrincant polític. Treballar amb ell aquests anys ha estat un plaer. El David pot arribar on vulgui», ha manifestat Garcia. Fent un símil futbolístic el conseller d'Esports, ha dit que Font «per a mi és un Messi de la política. Ho dic convençut»

Ara, el PSC espera la decisió sobre qui serà el relleu de l'actual president. «Respectarem el que decideixi el PDeCAT i farem pinya com hem fet fins ara. Poden canviar les persones però allò important és que la comarca no pari».