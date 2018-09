PDeCAT i ERC respecten la decisió de la CUP de no tenir candidat a alcalde

Tant el PDeCAT com ERC, els dos únics partits que podrien tenir alguna opció de fer un relleu a l'Ajuntament de Berga, fan costat de manera inequívoca a la CUP. Ni els uns ni els altres no presentaran candidat a alcalde quan es convoqui el ple d'investidura. Aquesta és la decisió que els ha demanat la CUP i, tal com es van comprometre fa uns mesos es mantenen ferms a portar l'Ajuntament de Berga a aquesta situació inèdita en què es destitueix un alcalde per una inhabilitació i no és proclama el nou president del ple.

«No farem res per alterar l'equilibri de forces de les últimes eleccions. No aprofitarem la feblesa de la CUP per nomenar nosaltres un candidat», afirmava ahir el portaveu del grup del PDeCAT, Ramon Minoves. Les matemàtiques farien viable una suma, per exemple, entre PDeCAT i ERC, però Minoves entén que entrant ja al final del mandat no seria prudent fer un relleu a l'alcaldia.

Minoves també recordava que la sentència contra Venturós li arriba per haver respectat un acord del ple de Berga del 2012, quan encara no era alcaldessa. Ha valorat la desobediència que ha tingut fins ara la CUP respecte de la legislació vigent, encara que entén que en aquests moments el que fa Venturós és obeir el que li demana el jutge, perquè si no ho fes així la situació es podria complicar molt judicialment.

Ermínia Altarriba, portaveu del grup republicà, comparteix que tot i que no hi hagi pròpiament una desobediència com mantenia la CUP, en aquests moments no es podia anar més enllà. «La desobediència s'ha portat fins allà on s'ha pogut portar», afegia ahir en conversa amb aquest diari.

Altarriba tampoc no considera possible cap tipus de govern alternatiu al cupaire, i, per tant, entén que hi haurà la situació que Berga tindrà un alcalde en funcions fins a final de mandat. Confia que no hi hagi més accions ni del govern català ni de la justícia per alterar aquest ordre que s'ha establert a Berga entre les tres formacions més votades en les eleccions municipals de l'any 2015.