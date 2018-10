Berga posa plaques de record als 10 col·legis electorals on es va votar l'1-O

Berga ha col·locat sengles plaques als col·legis electorals on va tenir lloc referèndum de l'1 d'octubre del 2017 a la ciutat. Aquesta tarda i de forma simultània s'han descobert plaques a cadascun d'aquests edificis amb els resultats que hi va haver aquest dilluns ha fet fa exactament un any.

Al jutjat vell, un dels col·legis electorals més grans de la ciutat, Salvador Molins s'ha adreçat a les desenes de persones que s'hi han aplegat. Ha explicat els motius de l'acte. «Volem fer un reconeixement a totes les persones que varen participar en la preparació de la infraestructura necessària per a fer-lo possible, en molts cassos jugant-s'hi la feina. A tots els qui durant els dies anteriors es varen plantar als col·legis ocupant-los amb múltiples activitats imaginatives perquè no poguessin ser clausurats. Als qui es varen quedar tota la nit de vetlla. Als qui varen amagar i custodiar les urnes i les paperetes. Als informàtics anònims que varen aplicar amb encert el cens universal, mantenint la seva operativitat amb molt d'esforç durant tota la jornada , deixant la policia espanyola fora de joc. A tots els presidents i vocals de les meses. A la multitud de voluntaris que es varen plantar durant tota la jornada per defensar les urnes. I a tothom qui va tenir el coratge de participar en aquest referèndum». Ha recordat que al Berguedà hi va haver una participació del 73,68% i que hi va haver 21.511 vots a favor de la República catalana, que representa el 94'93%, 863 no, que representa el 3'81%

285 en blanc i 229 nuls.

Molins ha dit que «la legitimitat d'un referèndum és democràticament inqüestionable, però en el referèndum de l'1 d'octubre, aquesta legitimitat està reforçada per la superació de les condicions adverses en que es va celebrar»

En acabat el regidor Francesc Ribera ha descobert una petita placa amb els resultats que es van produir al col·legi dels jutjats vells amb 1610 vots emesos, 1531 a favor del si, 55 del no, 15 en blanc i 6 nuls. També hi ha els resultats globals de Catalunya.

Els actes de record continuen a les 8 del vespre a la plaça de Sant Pere