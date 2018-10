El director de la coral de l'escola de música, possible alcaldable del PdeCAT a Berga

Jordi Sabata (Berga, 1983) podria ser l'alcaldable del PDeCAT a Berga a les properes eleccions municipals del 2019 segons ha pogut confirmar Regió7. El partit hereu de Convergència està en ple procés de tria de la persona que haurà d'encapçalar la candidatura d'aquesta formació que concorrerà per primer cop en uns comicis municipals a la ciutat amb aquestes sigles. El darrer cop, el 2015 encara ho va fer amb les de la coalició que integrava: Convergència i Unió.

Jordi Sabata, jove, independent i que pot aglutinar i atraure nous votants, respon el perfil de persona que busca el PDeCAT per confegir una llista amb opcions de reconquerir l'alcaldia berguedana que va perdre el 2015 a mans de la CUP per mig centenar de vots de diferència entre les dues formacions malgrat que ambdues tenen el mateix nombre de regidors a la corporació: 6. La pèrdua del poder a la capital ha suposat per a Convergència i la formació hereva una travessa pel desert per un partit hegemònic a la comarca. Així, les eleccions municipal del 2019 estan marcades en vermell al calendari del PDeCAT i l'objectiu prioritaria és recuperar l'alcaldia de Berga on històricament han governat d'ençà de la democràcia llevat de tres mandats: el de 1987 al 1991 amb un govern de l'Alternativa Berguedana Independent (ABI), del 2003 al 2007 amb PSC i ERC i l'actual mandat amb un executiu de la CUP.

Jordi Sabata és jove, té 34 anys, gaudeix d'una sòlida formació acadèmica( és enginyer tècnic en Telecomunicacions, té el grau superior de cant clàssic i contemporani, un màster de gestió cultural i un post-grau de polítiques culturals) és conegut per la seva feina com a professor de l'Escola Municipal de Música de Berga posteriorment Conservatori de Música dels Pirineus i com a director de la coral d'aquest centre on durant anys ha format part de l'equip directiu. També va formar part del cor de Cambra del Palau de la Música. A més, Jordi Sabata tot i que no milita a cap partit és una persona ben coneguda dins del món convergent perquè és fill de Josep Antoni Sabata que va ser regidor de la corporació berguedana per Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) durant diferents mandats i ànima del Club Handbol Berga a qui fa poc s'ha recordat dibuixant un mural amb la seva cara com a jugador a una paret del pavelló vell.

Fonts consultades per aquest diari han explicat que Jordi Sabata ha acceptat la proposta que li ha fet el PDeCAT d'involucrar-se per primera vegada en el món de la política local i ser alcaldable del PDeCAT a Berga el 2019 sempre i quan tingui autonomia per confegir un projecte que aposti per la renovació i la transversalitat. Ara per ara no hi ha res tancat.

Justament la renovació i la transversalitat són dos dels requisits que també busca el PDeCAT de Berga per elaborar la seva candidatura segons ha explicat a Regió7 Ramon Bajona, que presideix el comitè executiu local del partit a la ciutat. En l'actual mandat, el grup municipal primer de CDC i després del PDeCAT ha tingut de cap de files Antoni Biarnés. Quan ho va deixar el seu lloc ha estat per Ramon Minoves. «Hi estem treballant i creiem que a finals de novembre tindrem candidats o candidata». Bajona no ha volgut explicar quines són les persones en les que pensa el PDeCAT per ser alcaldable perquè ha dit que no hi ha res decidit.

Sigui com sigui, perquè Jordi Sabata pogués sotmetre la seva candidadtura a l'assemblea de militants ell hauria de ser avalat com alcaldable per l'executiva del PDeCAT a Berga atès que és independent, no milita al PDeCAT. En el cas de les persones que són associades (militants) del PDeCAT, el procediment és diferent: qui vulgui postular-se com a candidat ha d'aconseguir un 25% d'avals de la militància. Tant en un cas com en un altre (si és un candidat independent avalat per l'executiva o un associat que aconsegueix els suports necessaris) la darrera paraula la tindran els militants a través d'una l'assemblea.