Berga perd en Simonet, cronista audiovisual pioner a la ciutat

Benet Boixader, conegut popularment com a Simonet, ha mort aquesta setmana. Un dels primers cronistes audiovisuals de la ciutat que passarà a la història pel seu extens arxiu de vídeos del dia a dia de Berga i el Berguedà, les seves tradicions i la seva gent.

Manel Medina, director de Televisió del Berguedà, lamentava la pèrdua del que considera «pioner a fer gravacions amb el format de 8 mm i posteriorment de Super8 i sempre en color». A mitjan segle XX «hi havia moltes persones que feien fotografies, però pràcticament ningú filmava». Els primers arxius documentats d'en Simonet daten del 1957. Boixader era un «apassionat del cinema» i això es notava en els seus treballs. «No són gravacions d'estar per casa, sinó que realitzava produccions de molta qualitat amb locucions, música, crèdits i elements que no són habituals en aquella època». Va ser un dels primers a enregistrar la Patum i conservava documents històrics al seu arxiu com el salt de maces de dones o bé la celebració de la Patum Infantil al carrer de Pinsania. També havia enregistrat tot tipus de celebracions i tradicions locals, obres que es feien a la ciutat, així com produït reportatges sobre com es vivia a Berga a mitjan segle XX.