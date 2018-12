Demanen als alcaldes que a les cavalcades de Reis hi hagi Baltasars de veritat

La Unitat contra el Feixisme i el Racisme (Ufr) del Berguedà, i Casa Nostra, Casa Vostra (Cncv) han iniciat una campanya perquè les cavalcades del Berguedà 2019 tinguin un rei Baltasar de veritat «sense cares pintades ni betum». Les dues entitats han demanat per escrit als 31 ajuntaments de la comarca i a les comissions de festes dels respectius municipis que «aquest any la cavalcada de Reis es faci sense personatges embetumats». Demanen que el personatge sigui fet per persones negres amb l'objectiu de construir «una societat intercultural de què totes les persones se sentin partícips, independentment del color de la pell».

Els promotors han enviat una carta als ajuntaments del Berguedà per demanar-los que «ofereixin la interpretació del rei Baltasar a una persona negra, garantint així una cavalcada de Reis inclusiva, que promogui els drets individuals per a tothom, i que fomenti una comunicació intercultural en el si de la comarca».

Hi ha algunes cavalcades de la comarca que ja tenen un rei Baltasar negre de veritat, com la de Gironella o de la Viladomiu Nou, «però en altres municipis, com la capital, Berga, el rei negre i els seus patges van arribar carregats de betum».

En un comunicat, la Unitat contra el Feixisme i el Racisme del Berguedà i Casa Nostra, Casa Vostra expliquen que al Berguedà hi ha 2.680 persones de nacionalitat estrangera. «Més de mil són originàries de països africans. A Berga, hi viuen persones nascudes al Senegal, Mali, Guinea, Gàmbia, Gabon, Etiòpia i Cap Verd, entre altres països de l'Àfrica subsahariana, segon l'Idescat». A més, «també hi ha població afrodescendent, que ja han nascut aquí, i persones negres amb famílies adoptives». Segons les dues entitats, «massa vegades, aquesta població queda apartada de la festa, tot i que hi podria fer un paper important, i això contribueix a la segregació, i va en contra de la inclusió social».



Campanya nacional

Casa Nostra, Casa Vostra va llançar, ahir, a nivell nacional la campanya #BaltasarDeVeritat, amb un espot protagonitzat per les cantants Sey Sisters i l'actriu Neus Ballbè (Super3), entre d'altres, que es dirigeix també als ajuntaments i a les comissions de festes de tot Catalunya «perquè organitzin aquest any cavalcades inclusives».

En la carta que van enviar als ajuntaments de la comarca, es demana als batlles berguedans «una reflexió profunda al voltant de la interpretació del rei Baltasar, ja que en la majoria dels casos es du a terme per un veí amb la cara maquillada de negre malgrat existir veïns negres entre els habitants del Berguedà. Aquest fet es pot entendre com una discriminació perquè posa de manifest una falta de voluntat d'integrar tots els col·lectius que formen la societat berguedana en les festes populars i tradicions».