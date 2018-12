Els jocs fan bullir d'activitats i animació el Vall de Berga

El passeig de la Indústria, el Vall de Berga, s'ha convertit aquest dijous festiu en l'epicentre dels jocs. La sisena edició de la Fira del Joc i de Nadal de Berga omple d'animació el centre de la ciutat. L'espai és exclusivament pels jocs i la quitxalla i per això s'ha tallat al trànsit el lateral del Vall des de la plaça Viladomat fins el carrer de Lluís Millet.

La mostra que impulsa la companyia de Jocs l'Anònima ha doblat el nombre d'activitats al carrer, que passen de les 4 del 2017 a les 9 d'enguany. La quitxalla pot gaudir aquí de tota mena de propostes com les bitlles, els cèrcols, pescar ampolles o gaudir dels vehicles de fusta anomenats sputniks per fer sols amb amb el seus pares o avis. El públic familiar és el que predomina al certamen.

El certamen, al qual els organitzadors esperen la visita d'entre 2.000 i 3.000 persones, es divideix en tres àmbits: l'espai Joc l'ocuparan jocs tradicionals, de construcció, gegants, els jocs del Tintín o l'Scrabble, i el dinamitzen trenta monitors i monitores. A més hi han les parades de procuctes de Nadal i de diferents entitats berguedans o escolars de la ciutat