Els veïns de la serra de Noet de Berga reclamen una illeta de contenidors

Els veïns de la serra de Noet de Berga han reclamat disposar d'una illeta per a contenidors a tocar dels seus habitatges disseminats. Quan ja fa un mes de la implantació del nou servei de recollida de residus porta a porta a la ciutat, aquesta zona de Berga encara no disposa d'illes que aixopluguin els contenidors, i no tan sols això sinó que a hores d'ara no se sap on s'acabaran ubicant. Mentrestant i com a solució provisional, s'han col·locat contenidors de les diferents fraccions davant de l'antiga discoteca Menfis, on els veïns duen les deixalles. Tanmateix, en ser contenidors oberts i de lliure accés per a tothom –com abans del porta a porta-, tot sovint estan plens de residus que hi porten altres persones de fora de la zona.

El portaveu veïnal Lluís Sellart ha explicat que al seu moment van advertir de la necessitat de demanar permís al propietari dels terrenys on es proposava construir una illeta de contenidors. Tanmateix, el Consell no ha aconseguit una resposta de la propietat, segons Xavier Francàs, conseller de Medi Ambient. Per això, s'han plantejat dues alternatives per construir una illeta per als veïns: a la Font del Ros o a la zona dels Quaranta Pilans, ha exposat Lluís Sellart. Tanmateix els veïns reclamen una illeta més a prop dels seus habitatges.

Per la seva banda, Xavier Francàs ha explicat que la setmana que ve es reunirà amb el seu homòleg de l'Ajuntament de Berga, Eloi Escútia, per conèixer quines propostes d'ubicació fa el consistori al Consell. Ha recordat que el Consell construeix les illetes però que són els ajuntaments els que han de cedir els terrenys. Berga ara té 2 de les 4 illetes que ha de tenir.