Allò que el vent s'endugué... l'any 2015

Xavi Pujols és un jove berguedà amb problemes de mobilitat que ha d'anar amb cadira de rodes. Utilitza el servei públic de transport de viatgers per carretera uns dos cops a la setmana per anar a Barcelona. Sempre ha d'esperar l'autobús a la vorera que hi ha al baixador d'aquest servei, al capdamunt del passeig de la Pau, perquè a les oficines on es venen els bitllets i hi ha el lavabo i un bar, no hi pot entrar perquè a la porta hi ha un graó insalvable per a ell. Els problemes es multipliquen si plou, perquè la parada no té teulada. Un cop de vent la va malmetre el 25 de gener de l'any 2015 i la companyia Alsa, que gestiona el servei, va acabar desmuntant-la perquè no es convertís en un risc per als usuaris. I des d'aleshores no s'ha refet. Només hi queden sis bigues nues de ferro que accentuen encara més la imatge de deixadesa i degradació que ofereix aquesta part de l'històric edifici de cal Gironella o Antic, un immoble catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL).

Xavi Pujols ha explicat a Regió7 que quan plou s'ha d'aixoplugar amb la cadira de rodes al veí passatge Porta fins que arriba el seu autobús. Ha manifestat que ha reclamat solucions a l'Ajuntament de Berga sense que això hagi servit fins ara perquè s'arregli aquesta mancança que afecta un edifici pel qual passen milers de viatgers a l'any. El 2013 en van ser 113.000.

El 25 de gener del 2019 farà quatre anys que una ventada va malmetre el fals sostre de plàstic que hi havia al baixador dels autobusos de Berga, conegut popularment com l'Administració. Des de llavors els usuaris no tenen lloc per aixoplugar-se, plogui, nevi, ventegi, faci sol, calor o fred, i estan exposats a la intempèrie. Des que la coberta va quedar malmesa, el consistori va instal·lar dos bancs metàl·lics a l'exterior, perquè els viatgers puguin seure. Després de la ventada, la companyia Alsa, que presta el servei de transport regular de viatgers, va apuntalar l'estructura malmesa i també amb goteres i va anunciar que ho arreglaria. Posteriorment, va desmuntar els elements malmesos que hi quedaven i que suposaven un perill si es desprenien. Hi van quedar les sis bigues de fer-ro que havien subjectat l'estructura d'aquella vella coberta.

En aquell moment, la compa-nyia Alsa no va actuar perquè esperava la que es preveia pròxima construcció de l'estació d'autobusos de la ciutat, obra per la qual la Generalitat ha fet dos projectes: un per ubicar-la al barri de la Font del Ros i l'altre a la zona sud de la Rasa dels Molins. En l'anterior mandat es va fer un procés de participació per triar el millor emplaçament i l'opció que va generar més consens va ser la de la Font del Ros. Per fer aquesta obra cal que el consistori digui a la Generalitat on vol ubicar l'estació i que li cedeixi els terrenys. Cap de les dues coses ha passat. L'actual govern de Berga ha dit que cal fer una consulta popular per triar el lloc i també que el consistori no té diners per fer l'expropiació dels terrenys necessaris.

Un cop es va evidenciar que la construcció de la reclamada estació de Berga -una de les poques capitals de comarca que no en té- no es faria aviat, la companyia va decidir refer la coberta. Tal com va informar aquest diari, aquest juny Alsa va demanar el permís d'obres al consistori per refer la teulada del baixador. Fins ahir no havien rebut resposta de l'Ajuntament, segons fonts de la compa-nyia. El cost previst dels treballs que cal fer és d'uns 5.000 euros.

Per la seva banda, l'alcalde accidental de Berga, Oriol Camps, ha explicat que no s'ha respost la petició d'Alsa perquè l'expedient «s'ha de mirar bé i cal estudiar-ho». Ha afegit que «no compto que trigui a resoldre's».