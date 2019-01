Puig-reig escalfa motors per celebrar La Corrida

Puig-reig escalfa motors per la celebració de La Corrida que té l'acte central en la cercavila de cavalleries diumenge dia 20 al migdia pel centre del poble. És previst que hi participin 40 carros i un centenar de caps de bestiar de diferents comarques catalanes segons han explicat aquets dilluns els portaveus de l'associació de la festa-Jordi Soler i Jordi Pareja-, que organitza la festa conjuntament amb el consistori representat per la regidora Alba Santamaria.

La celebració tindrà la seva versió infantil el divendres 18 i es veurà la primera novetat ja enguany al cuina del porc serà una versió food truck i una actuació musical en directe. A més, enguany hi ha 35 comerços que tenen escenes de la Corrida reproduïdes amb clics.

Dissabte s'iniciarà el gros del programa d'actes i diumenge serà el dia fort amb la cercavila. Enguany l'organització estrena l'anomenat carro dels tastets que vendrà aquests embotits entre el presents per convidar-los a participar a la cercavila. L'acte més singular és el tradicional joc de les cintes que es farà davant del cafè Nou. A 2/4 de 4 d el atarda es faran les curses de cavalls que donen nom a la festa, La Corrida. N'hi participaran una vintena. En total es donaran premis per valor de 700 euros.



Conte per la quitxalla

Una altra de les novetats és el conte de La Corrida a cura de les mestres Gemma Majoral, Esther Puig i Andrea Martí amb il·lustracions d'Ariadna Muixí. És el primer conte que té la festa. Al llarg de 36 pàgines el Toni i la mula Tordilla fan un viatge al passat de la celebració. S'han editat 600 exemplars amb un cost de 5.000 euros que ha pagat el consistori amb ajudes del Consell Comarcal del Berguedà i es presentarà dissabte 19 a migdia.