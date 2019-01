El bus de Berga recupera 2.000 viatgers en un any després dels canvis de línies

El servei de bus urbà de Berga ha recuperat, durant el 2018, prop de 2.000 viatgers respecte del 2017, segons les dades facilitades per l'Ajuntament de Berga. Concretament, el 2017 van registrar-se 41.578 usuaris, mentre que el 2018, 43.507, el que suposa un augment de 1.929 passatgers més de diferència, és a dir, del 4,6% (vegeu gràfic adjunt).

El Bus Berga arriba al desè aniversari lluny de les xifres de viatgers assolides el 2011, l'any amb més usuaris registrats, i amb l'objectiu de créixer en viatgers, segons el regidor de Mobilitat del consistori berguedà, Eloi Escútia. No obstant això, el responsable polític ha fet una valoració positiva del funcionament del servei, un cop aplicats els canvis en les línies fa una mica més de mig any.

El regidor de Mobilitat ha comentat a Regió7 que «és positiu» que el nombre d'usuaris hagi augmentat de manera global. Encara que no s'han recuperat les xifres del 2016 (amb 43.925 passatgers registrats), Escútia considera que els canvis fets l'any passat pel que fa a les línies i les parades, han servit per estabilitzar el servei i recuperar mínimament els passatgers que s'havien perdut el 2017.

Cal recordar que el març d'aquest any es va modificar el servei amb la incorporació de noves línies i parades de manera provisional. Passat un període de prova, l'abril del 2018 es van tornar a fer canvis d'acord amb les opinions dels veïns i de comprovar com havia funcionat la remodelació del servei. Concretament, es van eliminar dues línies (la del Castell i la de Cal Rosal) per la baixa freqüència de passatgers, i en canvi es van afegir parades en alguna de les altres línies, es va ampliar el recorregut, per exemple, fins a la serra de Casampons i augmentar la freqüència de pas a la zona dels Pedregals.



Millores en el servei

Escútia considera que les xifres poden continuar creixent, però assegura que una part important depèn de la mentalitat de les persones, un fet que també va estretament lligat a les polítiques de mobilitat de les administracions.

Per la part que pertoca al consistori berguedà, el regidor de Mobilitat ha avançat que amb l'objectiu de millorar el servei i de gua-nyar usuaris, es preveuen canvis en l'atenció a l'usuari, per exemple, amb la instal·lació de marquesines en algunes de les parades, o la substitució dels panells provisionals pels definitius. Recorda que, inicialment, els cartells que indicaven les parades i els recorreguts es van instal·lar de manera provisional, ja que es tenia previst revisar el funcionament de les noves línies i les seves parades. «Un cop tenim els canvis consolidats, passarem a posar els panells oficials».

El regidor també ha anunciat per als propers mesos una campanya de comunicació per cridar l'atenció de més usuaris, i també per recordar que els menors de 12 anys, acompanyats d'un adult, tenen el bitllet gratuït.

El responsable de mobilitat considera que Berga «és una ciutat que permet anar a peu, en general, a tot arreu» tot i que ha assegurat que els veïns «estan molt acostumats a agafar el cotxe per desplaçar-se». Creu que caldria canvis en el pla de mobilitat de la ciutat però que passen, en alguns casos, pel traspàs d'alguns vials importants que actualment no són de titularitat municipal i que per actuar-hi cal demanar permisos. En la mateixa línia, també creu que Berga necessita una estació d'autobús, que serviria de punt d'inici i de final del trajecte de totes les línies del bus de Berga, que actualment, té la seva parada oficial al capdamunt del passeig de la Pau.