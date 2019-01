L'Ajuntament d'Avià ha instal·lat a diversos punts de la via pública dispensadors de bosses compostables per recollir excrements de gossos. Els dispensadors ofereixen bosses gratuïtes i substitueixen els dispensadors de bosses de plàstic antics. Cada any l'Ajuntament gastava 10.000 bosses de plàstic. Amb el nou sistema s'espera estalviar en bosses i produïr menys residus plàstics.