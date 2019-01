Entitats veïnals de Berga reclamen més neteja de neu a les zones de vianants

La segona nevada de l'hivern a Berga, que va tenir lloc dimecres a la nit amb poques hores de diferència de la primera, que havia estat al matí, ha deixat crítiques pel dispositiu de neteja i escampada de sal que s'ha fer pels carrers després que en 3 hores s'acumulessin 13 centímetres de neu a la ciutat. Associacions de veïns han reclamat al govern més mitjans i sal per netejar les zones de vianants de neu i gel, i reduir el risc per a la integritat física dels ciutadans. Per la seva banda, els dos principals grups polítics a l'oposició, PDeCAT i ERC, han qualificat «d'insuficient» l'actuació del govern de la CUP.

En declaracions a aquest diari, Fermí Riu, representant de les entitats veïnals, assenyalava que «al matí hi ha hagut caigudes» de gent perquè no s'havia retirat la neu glaçada dels passos de vianants o d'escales i espais similars. En alguns carrers, a la tarda «encara hi ha molts punts per on és perillós circular», com indrets obacs d'on no s'havia retirat la neu o no del tot i havia quedat una capa glaçada. De fet, el consistori va recomanar durant el dia d'ahir no circular amb cotxe per Berga i que en cas d'haver-ho de fer es portés cadenes per les plaques de gel.

Un altre dels aspectes que els representants veïnals han valorat negativament del dispositiu de la nevada ha estat que no s'han repartit els contenidors amb sal que fins ara el consistori havia posat a disposició dels veïns almenys des de l'any 2010. «S'han trobar a faltar els bidons amb potassa perquè els veïns la poguessin fer servir», exposava Riu. Ahir, el govern de la CUP deia que no s'havien disposat els bidons en diferents punts «perquè que l'escampada de sal s'ha fet de forma manual mitjançant el personal municipal».

En un comunicat, fonts de l'executiu exposaven que «l'excés de sal provoca danys al paviment i, per això, el seu ús es fa de forma moderada». I matisaven que «la instal·lació de contenidors de potassa a la ciutat es fa quan hi ha nevades contínues i més abundants, com va succeir l'any passat».

Tanmateix, fonts veïnals consultades per aquest diari posaven en dubte que l'absència de contenidors fos perquè la sal ja s'escampava a mà, i argumentaven que el consistori no tenia prou sal als magatzems municipals. El govern ha anunciat que avui farà una roda de premsa per valorar el dispositiu per la nevada.

La cara de la gestió de la nevada a Berga per a les entitats veïnals va ser que es reactivés la neteja de carrers a 2/4 de 10 de la nit i es treballés tota la nit. «S'ha actuat força bé en zones on hi ha centres educatius a tocar i a la resta ha costat més», indicava Riu. Les entitats valoraven positivament que s'hagués treballat a la nit.

Per la seva banda, els dos principals grups a l'oposició de Berga, PDeCAT i ERC, es van mostrar crítics amb l'operatiu municipal i els resultats. Ramon Minoves deia que el govern «ha actuat tard i malament. En la darrera nevada es va dir que el govern revisaria el pla d'actuació davant una nevada per millorar-lo. No s'ha fet, i només cal veure la mala gestió». Segons Minoves, calen més maquinària i recursos humans per actuar. El govern va explicar ahir que va destinar 20 persones a netejar neu i 2 tones de sal.

I Ramon Camps, portaveu d'ERC, deia ahir que, «veient com ha anat, sembla que els efectius han estat insuficients. Al matí s'ha trigat a notar-ne els efectes, i els carrers que no són principals [a mitja tarda] molts estan bruts i amb plaques de gel».