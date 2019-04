La plaça de Sant Pere acollirà la macrocantada solidària pels malalts de càncer

The sing sang sung a Cal Vidal, el febrer

OSCAR BAYONA

L'Hospital de Dia d'Oncologia de l'Hospital Comarcal Sant Bernabé ha organitzat, pel proper dimecres 1 de maig, una macrocantada solidària per recollir diners per als serveis d'oncologia dels centres hospitalaris de la Catalunya Central. L'acte s'inclou dins de la campanya Fem el camí al teu costat, que té com a activitat central la caminada des de Manresa fins a Montserrat -enguany prevista pel 10 de maig.

El servei d'oncologia berguedà, per sumar més donatius a la causa solidària, han organitzat una cantada multitudinària que estarà dirigida per l'equip del gironellenc Jordi Costa, que recentment ha impulsat el projecte The Sing Sang Sung, en aquest cas, amb la col·laboració del grup de Mossos d'Esquadra de la Regió Policial Central i l'Ajuntament de Berga i voluntaris d'entitats diverses.

En dues hores, de 6 a 8 de la tarda, els participants aprendran la cançó Caminem Lluny, de Doctor Prats, a diferents veus. L'activitat és gratuïta tot i que l'organització anima als presents a col·laborar amb la causa amb la compra de la samarreta creada per a l'ocasió, enguany de color corall. Per a participar-hi es necessària, però, la inscripció a través del web www.thesingsangsung.com. La voluntat de l'organització és «donar visibilitat al cçancer, treure'l fora de les parets de l'hospital i fer costat a les persones que el pateixen i a les seves famílies».

"Fem el camí al teu costat" sorgeix d'un grup de Mossos d'Esquadra de la Regió Policial Central l'any 2012, i consisteix en dur a terme una acció solidària fent una caminada des de Manresa fins a Montserrat, que enguany serà el 10 de maig. L'objectiu és recollir diners per als Serveis d'Oncologia de diferents centres hospitalaris de la Catalunya Central (Hospital Sant Bernabé de Berga, Hospital Althaia de Manresa, Consorci Hospitalari de Vic, Consorci Sanitari de l'Anoia ). Els fons recollits provenen de l'adquisició de la samarreta solidària.