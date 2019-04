El Consell obre les votacions dels pressupostos participatius de l'àrea d'educació

Aquesta setmana s'han iniciat les votacions del procés participatiu «Participem per educar, i tu què hi dius?» impulsat pel Consell Comarcal del Berguedà. En total s'han rebut 41 propostes de 13 associacions de mares i pares dels centres educatius de la comarca. La proposta és una prova pilot per incorporar una fase de pressupostos participatius de l'ens comarcal. Les votacions són obertes fins al 22 d'abril i els resultats es comunicaran el divendres 26 d'abril.

Les associacions de mares i pares i de famílies de les escoles han presentat un total de 41 projectes. Finalment, 28 d'ells compleixen els requisits i han passat a la fase de votacions. Els detalls dels projectes i l'explicació de com i on votar es poden trobar al web del Consell Comarcal www.bergueda.cat/participem. D'altra banda, també s'informarà a les famílies a través de les associacions.

Es destinaran fins a 20.000 euros del pressupost 2019 del Consell Comarcal als projectes més votats amb el compromís d'executar-los durant el curs 2019-2020. Aquest és un primer pas de l'ens comarcal en matèria de pressupostos participatius, i, de moment, els seus responsables ho han valorat positivament perquè han rebut una quarantena de propostes a la fase inicial.