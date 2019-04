La fira celebrarà el desè aniversari a la propera edició i manté les mateixes expectatives

Dolors Grau, codirectora de l'Exploratori dels Recursos de la Natura, ha explicat a Regió7 que la fira ha mantingut pràcticament igual el seu format des de l'inici. De totes maneres, explica que «cada any es renoven els projectes que s'exposen per poder donar dinamisme i mostrar una oferta diferent, ja que els estudiants poden venir des de 4t d'ESO fins a 2n de batxillerat i, per tant, alguns poden repetir».

A l'edició de l'any 2020 es «pretén mantenir el mateix format», explica Grau, tot i que es desconeix la quantitat d'estands que es podran oferir i quins projectes, «perquè aquest any hem incorporat el del departament d'Educació però a vegades també han vingut grups d'empreses». De totes maneres, assegura que no es preveuen actes extraordinaris pels deu anys de la fira.