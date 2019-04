«Un miracle» que ha fet repensar el turisme del Berguedà més enllà de la natura

L'alcalde de Cercs, Jesús Calderer, va tornar a repetir ahir, durant la presentació de la nova temporada d'Horrorland, el que ja havia explicat en la inauguració oficial la passada tardor. «Horrorland ha estat un miracle per Cercs i pel Berguedà. Ens ha posat al mapa», va afirmar satisfet. El batlle es mostrava convençut que aquesta proposta d'oci «ha servit per repensar el turisme del Berguedà més enllà del paisatge i la natura».

En aquest sentit Calderer va recordar que durant els dies d'obertura del parc, l'any passat, l'impacte turístic a la comarca va créixer, amb una ocupació d'establiments turístics pràcticament al cent per cent. També s'hi va referir Josep Lara, el president del Consell Comarcal del Berguedà, que va animar als responsables d'equipaments turístics de la comarca a «vendre paquets que combinin nits d'estada al Berguedà amb entrades al parc. Aprofitem-nos d'iniciatives que funcionen».

Calderer i Lara van agrair la tasca dels quatre impulsors per haver cregut en la comarca per instal·lar-hi la iniciativa d'èxit que l'any passat va atraure 22.500 persones únicament durant la temporada de tardor. Tal i com va recordar David Moreno, el contracte per utilitzar les instal·lacions del centre d'empreses té una durada, a hores d'ara, de quatre anys. «Estem satisfets de la bona acollida i la confiança que ens ha donat la comarca des del principi», va afegir. Les obres als espais ja han començat i enguany, es preveu que el nombre de personal passi de 140 a 172 els dies d'obertura.