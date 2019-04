«Hem seguit de regidors al grup pel nostre compromís amb els electors»

Maria Antònia Ortega i Antoni Biarnés, dos dels regidors del grup municipal del PDeCAT-Convergència a l'Ajuntament de Berga, a l'oposició al consistori aquest mandat, integren també el nou projecte polític Decidim Berga, que s'ha presentat aquesta setmana amb l'objectiu de concórrer a les eleccions municipals del 26 de maig. Ortega serà la número dos de la llista, mentre que Biarnés la tancarà. Amb la voluntat d'acabar la polèmica generada per la seva presència al nou grup polític, pel fet d'haver-se presentat el 2015 sota les sigles de CiU, i poder fer un punt i seguit per començar a parlar del nou projecte del qual formen part, Regió7 s'hi ha posat en contacte per conèixer els motius que els han portat a deixar el projecte actual.

Els casos d'Antoni Biarnés i Maria Antònia Ortega, així com també de l'exregidor del govern de CiU de Juli Gendrau el mandat del 2011 al 2015, Àngel Guiu (amb qui aquest diari no ha pogut parlar), són diferents, però tots tres s'han trobat en el camí per impulsar una nova proposta política local, al costat d'altres ciutadans sense experiència política. També hi ha militants i exregidors d'ERC, i membres d'entitats sobiranistes que tenen com a objectiu «treballar per Berga».

Maria Antònia Ortega ha explicat a aquest diari que ella va entrar a formar part de la candidatura de CiU el 2015 com a independent. «Els votants van escollir-me com a regidora amb aquest grup municipal i el meu compromís és i ha estat sempre amb els electors i les persones que ens van donar confiança, ha concretat. En aquest sentit, destaca que ha treballat «molt bé» amb la resta de regidors del grup municipal que a mig mandat va deixar de ser CiU per batejar-se com a PDeCAT, coincidint amb els canvis que hi va haver a la formació a escala nacional. «Totes les persones em mereixen tot el meu respecte i amb totes he procurat entendre-m'hi», ha dit.

En un moment donat, a Ortega se li va demanar formar part de l'executiva local del PDeCAT a Berga. «Em va costar molt prendre la decisió, perquè sempre m'he considerat una persona apolítica i lluny de la manera de funcionar dels partits pel que fa a la seva estructura. Després de meditar-ho, vaig acceptar-hi perquè creia que podia aportar-hi quelcom, i per coherència, vaig associar-me al PDeCAT», ha explicat. Poc temps després, va deixar aquest càrrec, «també per coherència», diu, «quan vaig veure que no encaixava en aquesta manera de fer política». En aquest sentit, ha volgut deixar clar que aquesta decisió no va «en contra de les persones, sinó que em sentia distant del projecte polític i així ho vaig manifestar en diverses ocasions. Sent coherent també vaig demanar la meva baixa al PDeCAT».



Impuls d'un nou projecte

S'acostava el final del mandat i la ciutadania en parlava. «Tot passant pel carrer senties sense voler converses ciutadanes, i a mesura d'anar-les escoltant i de trobar-me amb d'altres persones pel camí que tenen les mateixes inquietuds que jo (que no són altres que les de treballar per la ciutat en un altre marc) vam iniciar les converses per crear aquest nou projecte», ha concretat. «És un projecte que no neix en contra de ningú, ni a títol personal ni a títol polític, ni vol ser una guerra de grups municipals. Neix a favor de Berga amb l'objectiu d'entendre'm i entendre'ns amb tothom. Aquesta ha estat sempre la meva voluntat», ha deixat clar. «Vull anar de cara, com sempre he procurat fer, i amb el màxim de respecte per sumar i treballar per Berga i els berguedans, tenint sempre molt present l'encàrrec que ens facin els ciutadans a les properes eleccions», ha refermat.

Pel que fa a Antoni Biarnés, la seva desvinculació amb el PDeCAT ha estat des del primer moment, ha recordat a Regió7. Ell va ser cap de llista per les municipals del 2015 sota les sigles de CiU. Amb la creació del PDeCAT, Biarnés va decidir quedar-ne al marge tot i mantenir-se dins del grup municipal «per compromís amb els electors, però no per la direcció del partit». Ha matisat que «el grup municipal funciona de manera independent al partit, per tant, hem continuat la tasca encar-regada pels votants», ha aclarit.

Ara, «un cop finalitzats els quatre anys de compromís amb la ciutadania» i havent deixat també de ser el portaveu del grup municipal «per coherència» tenint en compte que no era membre del PDeCAT, s'ha implicat amb el nou projecte de Decidim Berga perquè creu que «a Berga hi faltava un partit d'àmbit local per treballar per la ciutat». En aquest sentit, destaca que «no he abandonat cap formació per anar-ne a una altra, perquè estrictament ja no en formava part. A més a més, en aquest camí ens hem trobat amb companys amb qui compartíem unes mateixes inquietuds: les de treballar per una alternativa, d'un grup independent, per a les properes municipals».

Biarnés ha volgut remarcar que tot i que Decidim Berga té presència d'antics militants o representants electes de l'antiga CiU i del PDeCAT, també en té d'altres formacions com ERC, però «també hi ha molta gent que no té experiència política prèvia i que creu en aquest projecte».